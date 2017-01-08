«Рома» добыла три очка в матче с «Дженоа»
В матче 19-го тура Серии А «Рома» минимально одолела «Дженоа».
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».
«Дженоа» - «Рома» - 0:1 (0:1)
Гол: Иццо 36 (аг).
«Дженоа»: Перин (Ламанна 9), Иццо, Бурдиссо, Муньос, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон 62), Лазович (Пинилья 78), Окампос, Симеоне.
Главный тренер: Иван Юрич.
«Рома»: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Фасио, Бруно Перес (Манолас 85), Наингголан (Паредес 88), Стротман, Перотти (Эль-Шаарави 78), де Росси, Жезус, Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Кофи 27, Рюдигер 38, де Росси 49, Стротман 66, Окампос 81, Фасио 84.
Судья: Никола Риццоли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Сегодня 21:14, редактировал Сегодня 21:14
Победы, которые добываются за счет автоголов соперников, не совсем победы, конечно. Но три очка у римских волков не отнять! С победой всех преданных болельщиков джалоросси и удачи в текущем сезоне на всех фронтах)
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иди спой ту же песню, только теперь для Лацио! всем же надо подлизать!