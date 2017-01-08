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«Рома» добыла три очка в матче с «Дженоа»

Матч: ДженоаДженоа0 : 1РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Серии А «Рома» минимально одолела «Дженоа».

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Дженоа» - «Рома» - 0:1 (0:1)
ГолИццо 36 (аг).

«Дженоа»: Перин (Ламанна 9), Иццо, Бурдиссо, Муньос, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон 62), Лазович (Пинилья 78), Окампос, Симеоне.
Главный тренер: Иван Юрич.

«Рома»: Щесны, Эмерсон, Рюдигер, Фасио, Бруно Перес (Манолас 85), Наингголан (Паредес 88), Стротман, Перотти (Эль-Шаарави 78), де Росси, Жезус, Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Кофи 27, Рюдигер 38, де Росси 49, Стротман 66, Окампос 81, Фасио 84. 

Судья: Никола Риццоли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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