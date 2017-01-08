Сегодня стартовал Мемориал Гранаткина

В воскресенье, 8 января, в Санкт-Петербурге состоятся первые матчи на XXIХ международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В Мемориале примут участие 16 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.

Сборная России, которую возглавляет Михаил Галактионов, начнет свой турнирный путь сегодня поединком с Индией. Россияне начали подготовку к соревнованиям 3 января.

Все матчи нынешнего турнира пройдут в Петербургском спортивно-концертном комплексе.

Согласно жеребьевке команды были разделены на четыре группы.

Составы групп:

Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония.

Группа В: Латвия, Беларусь, Россия, Индия.

Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан.

Группа D: Молдова, Словения, Санкт-Петербург, Иран.

Сегодня Россия играет с Индией, матч начался в 19:00 мск.