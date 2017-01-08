Сегодня стартовал Мемориал Гранаткина
В воскресенье, 8 января, в Санкт-Петербурге состоятся первые матчи на XXIХ международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В Мемориале примут участие 16 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.
Сборная России, которую возглавляет Михаил Галактионов, начнет свой турнирный путь сегодня поединком с Индией. Россияне начали подготовку к соревнованиям 3 января.
Все матчи нынешнего турнира пройдут в Петербургском спортивно-концертном комплексе.
Согласно жеребьевке команды были разделены на четыре группы.
Составы групп:
Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония.
Группа В: Латвия, Беларусь, Россия, Индия.
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан.
Группа D: Молдова, Словения, Санкт-Петербург, Иран.
Сегодня Россия играет с Индией, матч начался в 19:00 мск.
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Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Николай Поярков («Локомотив», Москва), Станислав Каракоз («Чертаново», Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада», Тольятти);
Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов», Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба - СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – «Чертаново», Москва), Роман Денисов («Динамо», Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – «Спартак», Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА, Москва), Михаил Яковлев («Рубин», Казань);
Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов», Самара), Станислав Лацевич («Динамо», Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново», Москва).
https://www.youtube.com/watch?v=DV5bMI_m67s
- Есть ли взаимосвязь расширения формата турнира Гранаткина по сравнению с прошлым годом с упразднением Кубка Содружества, проводившегося примерно в эти же сроки?
- Никакой. Это абсолютно два разных турнира. Что касается отсутствия Кубка Содружества, то тяжело приглашать юношеские команды (до 21 года) в январе, потому что у большинства игроков этого возраста есть уже контракты, они все находятся на сборах и клубы их неохотно отпускают. И причина того, что Кубок Содружества прекратил существование в формате молодежных команд, связана прежде всего с этим. Что касается турнира Гранаткина, то количество команд не такое уж и большое. У нас уже был турнир с таким числом участников. А случалось принимать и 18 команд.
- Раньше неоднократно велись разговоры о том, что Кубок Содружества хотят упразднить…
- Если смотреть его историю, то после распада СССР (в клубном формате) он вызывал большой интерес у наших болельщиков, потому что ещё в памяти у них были баталии между российскими, украинскими и кавказскими командами. Однако на ностальгии долго не протянешь, сроки турнира не вписывались в подготовку многих клубов. В результате на замену чемпионам Содружества федерации бывших союзных республик стали отправлять не обладателей золотых медалей, а просто призеров. А затем и вовсе команды, которые по итогам сезона не попадали на пьедестал. Из-за этого турнир потерял свою популярность. Поскольку связи остались, было решено вместо клубного соревнования организовать турнир юношеских сборных (до 21 года). В то время никто не учитывал тот факт, что очень сложно собирать команды в эти сроки, потому что у большинства клубов начинаются сборы, а ребята все уже достаточно взрослые. Понятно, что ни один клубный тренер не горел желанием отпускать игроков на такой турнир в период предсезонной подготовки (по мнению наставников, все футболисты должны были проходить сбор под их руководством и наблюдением). Стали возникать проблемы, которые решать становилось все труднее. Всё это привело к тому, что в этом году Кубок Содружества решено было не проводить. Как будет в следующем году - пока неизвестно. Может быть, федерации найдут какое-либо компромиссное решение.
- Вернемся к Кубку Гранаткина. Количество участников турнира станет отныне стабильным или импровизация продолжится?
- Нельзя говорить, что такое количество останется на все будущие годы и будет повторяться из турнира в турнир. 16 команд - удобное число для проведения турнира, но чтобы принимали участие представители из разных континентов, нужно расширять количество участников. Но нынешним форматом мы довольны: шесть игр - достаточно за такой промежуток времени, чтобы посмотреть, кто выдержит марафон. Как часто бывает в споре юношеских команд, до старта турнира нельзя назвать явных фаворитов.
- На Мемориале будет сразу два новичка: сборные Индии и Таджикистана. По каким критериям они были выбраны?
- Индийская Федерация футбола давно уже сама была заинтересована в том, чтобы им прислали приглашение. Раньше на турнир в Индии ездила одна из юношеских сборных России. В итоге РФС принял решение пригласить Индию. Получился так называемый взаимообмен. Таджики тоже обратились с просьбой включить в состав участников. В первую очередь потому, что прекратился Кубок Содружества, а им не хочется терять установившиеся годами связи.
- Почему возвращена сборная Ирана?
- Федерация футбола этой страны неоднократно хотела, чтобы её приглашали, хотя не всегда имела сборную подходящего возраста. В этом году получилась.
- Все остальные участники - традиционные. Вопрос отбора не стоял?
- Нет, РФС никого не отсеивает. Сначала отправляется приглашение, ждут ответа, после чего согласовывается состав участников. Когда он уже сформирован, приглашать другие федерации не имеет смысла. В этот раз, насколько я знаю, ни от каких стран отказа не было.
- С чем вызван перенос турнира на послерождественский период?
- Руководство РФС было заинтересовано в том, чтобы провести финальный матч как можно ближе к 19 января - это день рождения Российского футбольного союза, который в этом году будет отмечать 105-летие.
- Планируется ли приезд на турнир руководителей УЕФА?
- Не могу пока ответить на этот вопрос…
- С какими проблемами сталкивались при подготовке к нынешнему Мемориалу?
- Никаких - всё в стандартном режиме. А то, что мероприятие стартует позже, дает больше времени оргкомитету на подготовку.
12:00 №1 Таджикистан - Греция
14:15 №2 Болгария - Эстония
16:30 №3 Латвия - Белоруссия
18:30 Церемония открытия Турнира
19:00 №4 Россия - Индия
9 января, понедельник
12:00 №5 Литва - Азербайджан
14:15 №6 Словакия - Казахстан
16:30 №7 Молдавия - Словения
19:00 №8 Санкт-Петербург - Иран
10 января, вторник
12:00 №9 Эстония - Греция
14:15 №10 Болгария - Таджикистан
16:30 №11 Индия - Белоруссия
19:00 №12 Россия - Латвия
11 января, среда
12:00 №13 Казахстан - Азербайджан
14:15 №14 Словакия - Литва
16:30 №15 Иран - Словения
19:00 №16 С.-Петербург - Молдавия
12 января, четверг
12:00 №17 Таджикистан - Эстония
14:15 №18 Греция - Болгария
16:30 №19 Латвия - Индия
19:00 №20 Белоруссия - Россия
13 января, пятница
12:00 №21 Литва - Казахстан
14:15 №22 Азербайджан - Словакия
16:30 №23 Молдавия - Иран
19:00 №24 Словения - С.-Петербург
14 января, суббота
16:30 №25 Матч за 9-16 места 3А - 4В
19:00 №26 Матч за 9-16 места 3В - 4А
15 января, воскресенье
12:00 №27 Матч за 9-16 места 3С - 4D
14:15 №28 Матч за 9-16 места 3D - 4C
16:30 №29 Четвертьфинал 1А - 2В
19:00 №30 Четвертьфинал 1В - 2А
16 января, понедельник
16:30 №31 Четвертьфинал 1C - 2D
19:00 №32 Четвертьфинал 1D - 2C
17 января, вторник
12:00 №33 Матч за 13-16 места
Проигр. №25 - Проигр. №27
14:15 №34 Матч за 13-16 места
Проигр. №26 - Проигр. №28
16:30 №35 Матч за 9-12 места
Побед. №25 - Побед. №27
19:00 №36 Матч за 9-12 места
Побед. №26 - Побед. №28
18 января, среда
12:00 №37 Матч за 5-8 места
Проигр. №29 - Проигр. №31
14:15 №38 Матч за 5-8 места
Проигр. №30 - Проигр. №32
16:30 №39 Полуфинал
Побед. №29 - Побед. №31
19:00 №40 Полуфинал
Побед. №30 - Побед. №32
20 января, пятница
12:00 №41 Матч за 15-16 места
Проигр. №33 - Проигр. №34
14:15 №42 Матч за 13-14 места
Побед. №33 - Побед. №34
16:30 №43 Матч за 11-12 места
Проигр. №35 - Проигр. №36
19:00 №44 Матч за 9-10 места
Побед. №35 - Побед. №36
21 января, суббота
11:00 №45 Матч за 7-8 места
Проигр. №37 - Проигр. №38
13:15 №46 Матч за 5-6 места
Побед. №37 - Побед. №38
15:30 №47 Матч за 3-4 места
19:00 №48 Финал
21:00 Церемония закрытия турнира