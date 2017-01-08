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Сегодня стартовал Мемориал Гранаткина

Соккер.Ру // Россия: события, Россия (до 18)
Сегодня, 19:15 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В воскресенье, 8 января, в Санкт-Петербурге состоятся первые матчи на XXIХ международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В Мемориале примут участие 16 юношеских сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.

Сборная России, которую возглавляет Михаил Галактионов, начнет свой турнирный путь сегодня поединком с Индией. Россияне начали подготовку к соревнованиям 3 января. 

Все матчи нынешнего турнира пройдут в Петербургском спортивно-концертном комплексе.

Согласно жеребьевке команды были разделены на четыре группы.

Составы групп:

Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония.
Группа В: Латвия, Беларусь, Россия, Индия.
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан.
Группа D: Молдова, Словения, Санкт-Петербург, Иран.

Сегодня Россия играет с Индией, матч начался в 19:00 мск.

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