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Григорий Иванов: «РФПЛ следует расширить до 18 команд»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал, Иванов Григорий
Сегодня, 19:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывание члена исполнительного комитета РФС Игоря Лебедева, который предложил сократить РФПЛ до 12 команд.

«Россия такая огромная команда, а мы говорим, что у нас не хватает футболистов… Но давайте будем играть в ПФЛ, в ФНЛ, а в Премьер-Лиге оставим всего четыре клуба. На самом деле, считаю, в каждом регионе должна быть своя команда. Футбол остается спортом номер один, на него ходят, его любят, им интересуются. Зачем сокращать? Нужно, наоборот, расширить до 18. Чтобы больше команд попадали в Премьер-Лигу, в городах, регионах повысился интерес к футболу.

Проблемы „Анжи“ и „Томи“? Ну причем здесь „Анжи“ и „Томь“? Махачкалинцы, к слову, не так давно входили в число лидеров российского футбола. Ну как это – сократить число клубов?! Давайте оставим Республику без футбола? Как так? Там очень хорошие футболисты, были сильные игроки. Будун Будунов, например. Мы уже похоронили футбол в Северной Осетии, на очереди Дагестан что ли? Что же в этом хорошего?

Я был в Томске, разговаривал с простыми людьми. Они разводят руками: „Ну что мы можем сделать, если даже аптеки здесь принадлежат москвичам“? Своих денег нет, и они не могут помочь своей команде. Хотя в этом городе очень любят футбол, большие традиции. Люди приходят на стадион и в мороз, и в холод. Но денег не хватает…»

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