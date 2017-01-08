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Гендиректор «Краснодара»: «Мы не намерены продавать Смолова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 19:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал слухи об интересе к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». 

«Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу.

Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять».

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