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Агент: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Зенит, Анжи, Динамо К, Шахтер Дн, Будковский Филипп, Ярмоленко Андрей, Ракицкий Ярослав
Сегодня, 19:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и форварда «Анжи» Филиппа Будковского, рассказал о будущем своих клиентов.

«Ракицкий и „Зенит“? Думаю, это уже неактуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет.

Будковский на данный момент остается игроком „Анжи“, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же „Уфой“ до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили.

Уход Ярмоленко из киевского „Динамо“? Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен».

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