Агент: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен»

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и форварда «Анжи» Филиппа Будковского, рассказал о будущем своих клиентов.

«Ракицкий и „Зенит“? Думаю, это уже неактуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет.

Будковский на данный момент остается игроком „Анжи“, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же „Уфой“ до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили.

Уход Ярмоленко из киевского „Динамо“? Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен».