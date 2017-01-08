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Агент: «Завтра Куасси станет игроком „Селтика“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Селтик, Куасси Эбуэ
Сегодня, 19:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Ив Амагбеньон, агент полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси, подтвердил, что его подопечный переходит в «Селтик».

«Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально».

Сумма сделки должна составить 3 млн фунтов.

Генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг отказался давать комментарии по этой теме.

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