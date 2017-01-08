Агент: «Завтра Куасси станет игроком „Селтика“»

Ив Амагбеньон, агент полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси, подтвердил, что его подопечный переходит в «Селтик».

«Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально».

Сумма сделки должна составить 3 млн фунтов.

Генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг отказался давать комментарии по этой теме.