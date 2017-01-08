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Клопп: «Казалось, весь Плимут сегодня был в штрафной площади своей команды»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Плимут АргайлПлимут Аргайл
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 20:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 3-го раунда Кубка Англии с «Плимут Аргайл» (0:0).

«Если бы я выставил другой состав, вполне возможно, что результат матча не изменился бы. Это был хороший опыт для парней. Мы можем играть лучше, и если сделаем это, то у „Ливерпуля“ будут хорошие шансы на проход дальше.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но „Плимут“ заслужил ничью и переигровку. Теперь мы едем в Плимут, где я никогда раньше не был, всё в порядке.

Я не знаю, сколько людей живет в Плимуте, но казалось, что весь город сегодня был в штрафной площади своей команды».

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