«Эспаньол» расторгнет контракт с Демикелисом
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Эспаньол, Демикелис Мартин, Флорес Кике Санчес
Сегодня, 20:29 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес подтвердил, что клуб расстанется со своим защитником Мартином Демикелисом. Контракт 36-летнего бека был рассчитан на год, но «Эспаньол» решил разорвать соглашение на полгода раньше.
«Его контрактные отношения с клубом закончатся в понедельник, но пока Мартин не найдет новую команду, он будет оставаться с нами», — сказал Флорес.
Демикелис был кандидатурой Флореса, но за полгода он провел только 2 матча в Ла Лиге, сыграв в общей сложности 98 минут.
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