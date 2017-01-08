«Эспаньол» расторгнет контракт с Демикелисом

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес подтвердил, что клуб расстанется со своим защитником Мартином Демикелисом. Контракт 36-летнего бека был рассчитан на год, но «Эспаньол» решил разорвать соглашение на полгода раньше.

«Его контрактные отношения с клубом закончатся в понедельник, но пока Мартин не найдет новую команду, он будет оставаться с нами», — сказал Флорес.

Демикелис был кандидатурой Флореса, но за полгода он провел только 2 матча в Ла Лиге, сыграв в общей сложности 98 минут.