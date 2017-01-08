Рейтинг@Mail.ru

«Эспаньол» расторгнет контракт с Демикелисом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Эспаньол, Демикелис Мартин, Флорес Кике Санчес
Сегодня, 20:29 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес подтвердил, что клуб расстанется со своим защитником Мартином Демикелисом. Контракт 36-летнего бека был рассчитан на год, но «Эспаньол» решил разорвать соглашение на полгода раньше. 

«Его контрактные отношения с клубом закончатся в понедельник, но пока Мартин не найдет новую команду, он будет оставаться с нами», — сказал Флорес.

Демикелис был кандидатурой Флореса, но за полгода он провел только 2 матча в Ла Лиге, сыграв в общей сложности 98 минут. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:09
ответ пользователю Тема В-Теме (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:47 Агент: «Вариант с Россией для Ярмоленко исключен» 26
17:30 Йоветич: «Мне не давали шанса в „Интере“» 1
14:05 Ракитич не сыграет с «Вильярреалом» 17
12:05 Марсело: «Постараюсь провести в „Реале“ ещё десять лет» 7
Вчера
VarujBabayan
Суперзащитники КАН-2017. Часть 1
Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 предлагает обратить внимание на самых заметных защитников Чёрного континента.
Комментариев: 3
17:24 Руни догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров МЮ 25
12:40 Снейдер готов переехать в Китай на зарплату в 15 млн евро в год 12
11:01 Моуриньо: «Швайнштайгер снова в обойме МЮ» 15
07:51 Стоунз: «Я так долго ждал этого гола!» 1
07:30 Селезнёв: «Ибрагимович – мой кумир, человек со стальными яйцами» 11
все материалы по этой теме
Турниры