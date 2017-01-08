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«Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм2 : 0Астон ВиллаАстон Вилла
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн».

«Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 2:0 (0:0)
ГолыДэвис 71, Сон 81.

«Тоттенхэм»: Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома 84), Виммер, Сон Хонг-Мин, Янссен (Алли 60).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Астон Вилла»: Джонстон, Амави, Бейкер, Честер, Бакуна, Тшибола, Адома (Грин 77), Грилиш, Йединак (Дэвис 77), Хаттон, Агбонлахор (Маккормак 77).
Главный тренер: Стив Брюс.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд

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