«Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн».

«Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 2:0 (0:0)

Голы : Дэвис 71, Сон 81.

«Тоттенхэм»: Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома 84), Виммер, Сон Хонг-Мин, Янссен (Алли 60).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Астон Вилла»: Джонстон, Амави, Бейкер, Честер, Бакуна, Тшибола, Адома (Грин 77), Грилиш, Йединак (Дэвис 77), Хаттон, Агбонлахор (Маккормак 77).

Главный тренер: Стив Брюс.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд