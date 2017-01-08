«Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии
Сегодня, 20:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу».
Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн».
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 2:0 (0:0)
Голы: Дэвис 71, Сон 81.
«Тоттенхэм»: Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома 84), Виммер, Сон Хонг-Мин, Янссен (Алли 60).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Астон Вилла»: Джонстон, Амави, Бейкер, Честер, Бакуна, Тшибола, Адома (Грин 77), Грилиш, Йединак (Дэвис 77), Хаттон, Агбонлахор (Маккормак 77).
Главный тренер: Стив Брюс.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд
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жаль ему Дин сегодня подарка не сделал ))))
Так что скоро закончится их славный путь
Пачетино 100% скоро уйдет