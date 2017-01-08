Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании. Шмейхель удостоился этого приза в первый раз. Его отец, легендарный вратарь МЮ Петер Шмейхель, признавался лучшим в стране трижды (в 1990, 1993 и 1999 годах).

Very proud & happy to be named the Danish PFA Player of the Year for 2016 🏆#Sport2016 pic.twitter.com/0htWXnhB3F — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 8 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не будет продавать Шмейхеля.