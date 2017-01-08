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Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Лестер Сити, Шмейхель Каспер
Сегодня, 21:22 | Источник: Твиттер Каспера Шмейхеля | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании. Шмейхель удостоился этого приза в первый раз. Его отец, легендарный вратарь МЮ Петер Шмейхель, признавался лучшим в стране трижды (в 1990, 1993 и 1999 годах).

Ранее сообщалось, что «Лестер» не будет продавать Шмейхеля.

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