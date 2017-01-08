Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри»
В матче 19-го тура Серии А «Милан» вырвал победу у «Кальяри».
Милан, стадион «Сан Сиро».
«Милан» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)
Гол: Бакка 88.
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли 27), Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи 65), Локателли, Пашалич (Лападула 79), Сусо, Ньянг, Бакка.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Кальяри»: Биттенкур, Чеппителли, Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Ди Дженнаро, Барелла, Дессена (Джанетти 90+2), Фариас (Жоао Педро 78), Сау (Боррьелло 73).
Главный тренер: Массимо Растелли.
Предупреждение: Исла 89.
Удаление: Бруну Алвеш 90+4.
Судья: Пьеро Джакомелли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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С победой Милан.
Локателли порадовал когда Бонавенутуру заменили,но черезчур торопится местами.
Под него бы опорника хорошего думаю так бы не нервничал)
Всех с тяжелой победой,борьба продолжается!
Спасибо за победу!
З.Ы Бруно Алвеш- "красава", в своем репертуаре!)!)!)
Лапа заслуживает место в основе))
Нервы конечно оставил на матче!
Запас валидода кончается, ребята. Нельзя так играть..
Тем не менее, с победой!! И УДАЧИ первый клуб Милана!!!