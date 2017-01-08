Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри»

В матче 19-го тура Серии А «Милан» вырвал победу у «Кальяри».

Милан, стадион «Сан Сиро».

«Милан» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)

Гол : Бакка 88.

«Милан»: Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли 27), Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи 65), Локателли, Пашалич (Лападула 79), Сусо, Ньянг, Бакка.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Кальяри»: Биттенкур, Чеппителли, Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Ди Дженнаро, Барелла, Дессена (Джанетти 90+2), Фариас (Жоао Педро 78), Сау (Боррьелло 73).

Главный тренер: Массимо Растелли.

Предупреждение: Исла 89.

Удаление: Бруну Алвеш 90+4.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.