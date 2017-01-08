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Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри»

Матч: МиланМилан1 : 0КальяриКальяри
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Серии А «Милан» вырвал победу у «Кальяри».

Милан, стадион «Сан Сиро».

«Милан» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)
Гол: Бакка 88.

«Милан»: Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Абате (Антонелли 27), Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи 65), Локателли, Пашалич (Лападула 79), Сусо, Ньянг, Бакка.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Кальяри»: Биттенкур, Чеппителли, Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Ди Дженнаро, Барелла, Дессена (Джанетти 90+2), Фариас (Жоао Педро 78), Сау (Боррьелло 73).
Главный тренер: Массимо Растелли.

Предупреждение: Исла 89.

Удаление: Бруну Алвеш 90+4.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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