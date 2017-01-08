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«Вильярреал» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: ВильярреалВильярреал0 : 0БарселонаБарселона
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:01 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры «Вильярреал» - «Барселона».

«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне, Пато.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь, Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, Серхи Роберто, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Неймар.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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