«Ювентус» - «Болонья»: стартовые составы
Сегодня, 22:11 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на поединок 19-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Болоньей».
«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Дибала, Игуаин.
«Болонья»: Миранте, Масина, Майетта, Оиконому, Торосидис, Джемаили, Вивиани, Донса, Ди Франческо, Дестро, Крейчи.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Другие материалы по теме:
18:55 Видео «Лацио» вырвал победу у «Кротоне» 42
18:54 Видео «Рома» добыла три очка в матче с «Дженоа» 34
Или войдите через