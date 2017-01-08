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«Ювентус» - «Болонья»: стартовые составы

Матч: ЮвентусЮвентус0 : 0БолоньяБолонья
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:11 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на поединок 19-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Болоньей».

«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Дибала, Игуаин.

«Болонья»: Миранте, Масина, Майетта, Оиконому, Торосидис, Джемаили, Вивиани, Донса, Ди Франческо, Дестро, Крейчи.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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