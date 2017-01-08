Владимир Габулов перейдёт в тульский «Арсенал»
Вчера, 23:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, вратарь Владимир Габулов продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Стороны договорились о подписании контракта, 33-летний голкипер поедет на сбор команды в Турции. 10-го января футболисты «Арсенала» пройдут медосмотр. Первый сбор команда проведет с 12 по 24 января в турецком Белеке.
Габулов летом покинул московское «Динамо» и с тех пор находился без команды.
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Оно и к лучшему. Мы справились и другим наука.