Маротта: «Эвра раздумывает над своим будущим»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Патрис Эвра может покинуть клуб.

«Эвра до сих пор с нами. Он не попадает в заявку команды, поскольку раздумывает о своем будущем. На следующей неделе что-то должно проясниться».

Ранее СМИ сватали 35-летнего игрока в «Валенсию» и «Манчестер Юнайтед».