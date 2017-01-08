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Маротта: «Эвра раздумывает над своим будущим»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Эвра Патрис, Маротта Джузеппе
Вчера, 23:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Патрис Эвра может покинуть клуб.

«Эвра до сих пор с нами. Он не попадает в заявку команды, поскольку раздумывает о своем будущем. На следующей неделе что-то должно проясниться».

Ранее СМИ сватали 35-летнего игрока в «Валенсию» и «Манчестер Юнайтед».

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