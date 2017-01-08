Маротта: «Эвра раздумывает над своим будущим»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Эвра Патрис, Маротта Джузеппе
Вчера, 23:28 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Патрис Эвра может покинуть клуб.
«Эвра до сих пор с нами. Он не попадает в заявку команды, поскольку раздумывает о своем будущем. На следующей неделе что-то должно проясниться».
Ранее СМИ сватали 35-летнего игрока в «Валенсию» и «Манчестер Юнайтед».
Другие материалы по теме:
Вчера
17:17 Слухи «Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов 4
16:55 Слухи «Рома» и «Фиорентина» могут обменяться игроками 2
15:42 Слухи «Барселона» может побороться за Алли 20
15:38 Слухи «Реал» может заплатить за Андре Силву 58 млн евро 17
14:41 Слухи Кассано может перебраться в Китай 3
11:50 Слухи «Севилья» намерена арендовать Сако 0
11:47 Слухи «Интер» снова нацелился на Жиньяка 1
Или войдите через