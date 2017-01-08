Озил намекнул, что его будущее в «Арсенале» зависит от судьбы Венгера

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

«Я очень, очень счастлив в „Арсенале“ и хочу, чтобы клуб знал - я готов подписать новый контракт. Болельщики хотят, чтобы я остался, так что теперь дело за руководством.

В клубе знают, что по большей части я переехал в Лондон из-за Арсена Венгера. Он тот, кто пригласил меня сюда, он тот, чьему мнению я доверяю. В клубе также знают, что я хочу быть осведомлен о том, кто будет тренером „Арсенала“ в дальнейшем».