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Озил намекнул, что его будущее в «Арсенале» зависит от судьбы Венгера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Озил Месут, Венгер Арсен
Вчера, 23:37 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

«Я очень, очень счастлив в „Арсенале“ и хочу, чтобы клуб знал - я готов подписать новый контракт. Болельщики хотят, чтобы я остался, так что теперь дело за руководством.

В клубе знают, что по большей части я переехал в Лондон из-за Арсена Венгера. Он тот, кто пригласил меня сюда, он тот, чьему мнению я доверяю. В клубе также знают, что я хочу быть осведомлен о том, кто будет тренером „Арсенала“ в дальнейшем».

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