Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Вииторул, Марин Рэзван, Луческу Мирча
Вчера, 23:44 | Источник: Prosport.ro | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» следит за полузащитником румынского «Вииторула» Рэзваном Марином. В трансфере заинтересован лично главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу. За 20-летнего игрока «Зенит» готов заплатить 3 млн евро. Руководство «Вииторула» уже сообщило Марину об интересе со стороны российского клуба. По слухам, футболистом также интересовались «Рома» и «Ювентус».
В этом сезоне Марин провел 20 матчей в чемпионате Румынии и забил 4 гола (2 с пенальти).
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Никак, цвет ника другой только у модераторов и администраторов)
Sky Sport Italia уверяет, что клубы просматривали молодого румынского футболиста в нескольких последних матчах. Напомним, 20-летний Марин считается одним из самых талантливых игроков в Румынии."
Но наверно в споре Тоттенхэма,Наполи и ПСВ - победит Зенит.......