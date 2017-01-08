Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин

«Зенит» следит за полузащитником румынского «Вииторула» Рэзваном Марином. В трансфере заинтересован лично главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу. За 20-летнего игрока «Зенит» готов заплатить 3 млн евро. Руководство «Вииторула» уже сообщило Марину об интересе со стороны российского клуба. По слухам, футболистом также интересовались «Рома» и «Ювентус».

В этом сезоне Марин провел 20 матчей в чемпионате Румынии и забил 4 гола (2 с пенальти).