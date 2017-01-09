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«Ювентус» разгромил «Болонью»

Матч: ЮвентусЮвентус3 : 0БолоньяБолонья
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Серии А «Ювентус» разобрался с «Болоньей».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум».

«Ювентус» - «Болонья» - 3:0 (2:0)
Голы: Игуаин 7, 54, Дибала 41 (пен).

«Ювентус»: Нето, Лихтштайнер, Кьеллини, Барцальи, Хедира (Ринкон 81), Асамоа, Стураро, Маркизио, Пьянич (Куадрадо 70), Дибала, Игуаин (Манджукич 73).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Болонья»: Миранте, Масина, Майетта, Иконому, Торосидис, Вивиани, Донса, Джемаили (Пульгар 71), Крейчи (Риццо 71), Ди Франческо (Мунье 88), Дестро.
Главный тренер: Роберто Донадони.

Предупреждения: Лихтштайнер 17, Торосидис 35, Ди Франческо 45.

Судья: Маурицио Мариани.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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