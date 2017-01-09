Конте: «Не думаю, что Гвардиола всерьез задумывается о завершении карьеры»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Конте Антонио , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал недавнее заявление рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее сказал, что уже подходит к завершению своей карьеры.
«Я очень уважаю Гвардиолу. Если вы отдаете все силы своей команде, то, конечно, такая работа потребляет много энергии. Иногда бывает так, что вы устаете и даже можете задуматься о завершении карьеры. Но я считаю, что Гвардиола будет тренировать еще долгое время, он фантастически делает свою работу. Хосеп любит давление, он в нем нуждается».
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