Конте: «Не думаю, что Гвардиола всерьез задумывается о завершении карьеры»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал недавнее заявление рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее сказал, что уже подходит к завершению своей карьеры.

«Я очень уважаю Гвардиолу. Если вы отдаете все силы своей команде, то, конечно, такая работа потребляет много энергии. Иногда бывает так, что вы устаете и даже можете задуматься о завершении карьеры. Но я считаю, что Гвардиола будет тренировать еще долгое время, он фантастически делает свою работу. Хосеп любит давление, он в нем нуждается».