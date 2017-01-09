Во вторник ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц на Мундиалях
Сегодня, 08:09 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, в ФИФА приняли окончательное решение об увеличении количества стран-участниц на чемпионатах мира.
Сообщается, что с чемпионата мира 2026 года на Мундиалях будут выступать 48 сборных. О данном нововведении ФИФА, как ожидается, официально сообщит завтра, 10 января.
Судя по всему, количество путевок на турнир будет распределено следующим образом: Европа будет делегировать 16 сборных, Африка - 9.5, Азия - 8.5, КОНМЕБОЛ - 6.5, КОНКАКАФ - 6.5, Океания - 1.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подробно объяснил схему чемпионата мира на 48 команд.
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1-хозяин
19-уефа
7.5-комнебол
8-африка
4.5-конкакаф
7-азия
1-океания
Конкакаф 6.5-? а кто там кроме мексики, коста-рики и сша? то есть мы реально можем увидеть на чм: ямайку, тринидад и тобаго, кубу и т.д.?
комнды из уефа и комнебола просто обязаны байкотировать этот турнир