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Во вторник ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц на Мундиалях

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 08:09 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, в ФИФА приняли окончательное решение об увеличении количества стран-участниц на чемпионатах мира.

Сообщается, что с чемпионата мира 2026 года на Мундиалях будут выступать 48 сборных. О данном нововведении ФИФА, как ожидается, официально сообщит завтра, 10 января.

Судя по всему, количество путевок на турнир будет распределено следующим образом: Европа будет делегировать 16 сборных, Африка - 9.5, Азия - 8.5, КОНМЕБОЛ - 6.5, КОНКАКАФ - 6.5, Океания - 1.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подробно объяснил схему чемпионата мира на 48 команд.

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