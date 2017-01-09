Во вторник ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц на Мундиалях

По информации источника, в ФИФА приняли окончательное решение об увеличении количества стран-участниц на чемпионатах мира.

Сообщается, что с чемпионата мира 2026 года на Мундиалях будут выступать 48 сборных. О данном нововведении ФИФА, как ожидается, официально сообщит завтра, 10 января.

Судя по всему, количество путевок на турнир будет распределено следующим образом: Европа будет делегировать 16 сборных, Африка - 9.5, Азия - 8.5, КОНМЕБОЛ - 6.5, КОНКАКАФ - 6.5, Океания - 1.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подробно объяснил схему чемпионата мира на 48 команд.