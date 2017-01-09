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Голкипер «Дженоа» Перин - вне игры до конца сезона

Матч: ДженоаДженоа0 : 1РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Перин Маттиа
Сегодня, 08:21 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Дженоа» сообщает, что сезон для вратаря «грифонов» Маттиа Перина может быть окончен.

Перин получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 19-го тура Серии А против «Ромы».

24-летний страж ворот в данном поединке провел на поле лишь 8 минут, после чего телеоператоры выхватывали кадры с плачущим Маттиа на скамейке запасных.

Напомним, что голкипер провел полгода в лазарете из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена и вернулся на поле лишь 18 сентября.

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