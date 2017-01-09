«Ювентус» обновил рекорд Серии А по количеству побед подряд в домашних матчах

Разгромив «Болонью» в матче 19-го тура Серии А, «Ювентус» довел свою победную серию в домашних матчах чемпионата страны до 26 поединков.

Таким образом, «бьянконери» установили новый рекорд Серии А, обновив свое собственное достижение - в 2013-2014 годах «Старая Синьора» побеждала в первенстве Италии в 25 домашних встречах кряду.