«Ювентус» обновил рекорд Серии А по количеству побед подряд в домашних матчах
Сегодня, 08:43 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Разгромив «Болонью» в матче 19-го тура Серии А, «Ювентус» довел свою победную серию в домашних матчах чемпионата страны до 26 поединков.
Таким образом, «бьянконери» установили новый рекорд Серии А, обновив свое собственное достижение - в 2013-2014 годах «Старая Синьора» побеждала в первенстве Италии в 25 домашних встречах кряду.
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