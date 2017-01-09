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«Ювентус» обновил рекорд Серии А по количеству побед подряд в домашних матчах

Матч: ЮвентусЮвентус3 : 0БолоньяБолонья
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 08:43 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Разгромив «Болонью» в матче 19-го тура Серии А, «Ювентус» довел свою победную серию в домашних матчах чемпионата страны до 26 поединков.

Таким образом, «бьянконери» установили новый рекорд Серии А, обновив свое собственное достижение - в 2013-2014 годах «Старая Синьора» побеждала в первенстве Италии в 25 домашних встречах кряду. 

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