Сага с переходом Линделефа в МЮ приближается к своему завершению

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, судя по всему, все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед» в нынешнее трансферное окно за 38 млн фунтов.

Сообщается, что сделка между сторонами чуть не сорвалось из-за того, что бывший клуб 22-летнего шведа «Вастерас» требовал от «орлов» 20% от возможной суммы трансфера футболиста - порядка 7.2 млн фунтов.

По информации источника, «Бенфике» в ходе переговоров удалось снизить эту сумму вдвое.

Ожидается, что Линделеф будет зарабатывать в МЮ 115 тысяч фунтов в неделю.