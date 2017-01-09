Сага с переходом Линделефа в МЮ приближается к своему завершению
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Ман Юнайтед, Вастерас, Линделеф Виктор
Сегодня, 08:53 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, судя по всему, все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед» в нынешнее трансферное окно за 38 млн фунтов.
Сообщается, что сделка между сторонами чуть не сорвалось из-за того, что бывший клуб 22-летнего шведа «Вастерас» требовал от «орлов» 20% от возможной суммы трансфера футболиста - порядка 7.2 млн фунтов.
По информации источника, «Бенфике» в ходе переговоров удалось снизить эту сумму вдвое.
Ожидается, что Линделеф будет зарабатывать в МЮ 115 тысяч фунтов в неделю.
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