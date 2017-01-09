Энрике опроверг слухи о возможном переходе Ракитича в «Ман Сити»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Манчестер Сити, Энрике Луис , Ракитич Иван
Сегодня, 09:02 | Источник: abola.pt | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отрицает, что полузащитник «сине-гранатовых» Иван Ракитич, который отсутствовал в заявке команды на матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала», может перебраться в «Манчестер Сити»:
«То, что Ракитича не было в заявке, к данным слухам не имеет никакого отношения. Информация, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности.
Мы ведем переговоры с Ракитичем о новом контракте. Мы хотим, чтобы он остался в „Барселоне“».
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