Энрике опроверг слухи о возможном переходе Ракитича в «Ман Сити»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отрицает, что полузащитник «сине-гранатовых» Иван Ракитич, который отсутствовал в заявке команды на матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала», может перебраться в «Манчестер Сити»:

«То, что Ракитича не было в заявке, к данным слухам не имеет никакого отношения. Информация, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности.

Мы ведем переговоры с Ракитичем о новом контракте. Мы хотим, чтобы он остался в „Барселоне“».