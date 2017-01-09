Маскерано: «Я не могу отрезать себе руку!»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что он не намеренно играл рукой в своей штрафной, в отличие от полузащитника «Вильярреала» Бруно Сориано, в матче 17-го тура Примеры между командами:

«Вы ведь можете сравнить эпизоды с игрой руками.

Судите на основании намерений игрока, где рука занимает естественное положение, а где нет.

Сейчас нет смысла что-то обсуждать, но не могу же я отрезать себе руку!

И совсем иное, когда вы умышленно играете рукой в мяч».