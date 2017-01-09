Маскерано: «Я не могу отрезать себе руку!»
Матч: Вильярреал1 : 1Барселона
Сегодня, 09:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что он не намеренно играл рукой в своей штрафной, в отличие от полузащитника «Вильярреала» Бруно Сориано, в матче 17-го тура Примеры между командами:
«Вы ведь можете сравнить эпизоды с игрой руками.
Судите на основании намерений игрока, где рука занимает естественное положение, а где нет.
Сейчас нет смысла что-то обсуждать, но не могу же я отрезать себе руку!
И совсем иное, когда вы умышленно играете рукой в мяч».
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