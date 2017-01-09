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Пике: «Судьи? Вы сами всё видели»

Матч: ВильярреалВильярреал1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Пике Жерар
Сегодня, 09:22 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Барселоны» Жерар Пике продолжает критиковать судейство. На этот раз футболист остался недоволен работой бригады арбитра Игнасио Вильянуэвы, которая обслуживала поединок 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (1:1):

«Бруно дважды явно играл рукой в штрафной площади.

Я также видел, как рукой сыграл Маскерано, но в том эпизоде у него не было такого намерения.

Судьи? Вы сами все видели. Каждую неделю они дают мне все больше причин комментировать их работу.

Понятно, что сегодня происходило на поле, нет смысла говорить что-либо еще».

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