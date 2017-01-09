Энрике: «Я бы хотел сказать, что „Барселона“ играла плохо, но это не так»
Матч: Вильярреал1 : 1Барселона
Сегодня, 10:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (1:1):
«Я бы хотел сказать, что „Барселона“ играла плохо, но это не так.
В матчах против „Атлетика“ и Вильярреала» мы сыграли удовлетворительно, но результаты оказались плохими.
Мы заслуживали набрать 3 очка, ведь у нас было много моментов. Как команда мы пребываем в плохом настроении.
Я восхищаюсь «Вильярреалом», который является одной из лучших команд по игре в обороне, но «Барселона» все равно является более классной командой".
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через