Кассано отказался от роли в порно фильме ради продолжения карьеры в Китае

Бывший нападающий «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано, который нынче числится в «Сампдории», однако не играет за клуб, отказался от весьма необычного предложения.

Сообщается, что недавно 34-летний форвард получил предложение сняться в порно фильме, однако решил не ввязываться в эту затею и, судя по всему, предпочел продолжить карьеру в китайской Суперлиге.