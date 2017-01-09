Кассано отказался от роли в порно фильме ради продолжения карьеры в Китае
Сегодня, 10:32 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано, который нынче числится в «Сампдории», однако не играет за клуб, отказался от весьма необычного предложения.
Сообщается, что недавно 34-летний форвард получил предложение сняться в порно фильме, однако решил не ввязываться в эту затею и, судя по всему, предпочел продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
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