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Луческу не против перехода Ломбертса в «Галатасарай»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Галатасарай, Ломбертс Николас, Луческу Мирча
Сегодня, 10:47 | Источник: fotomac.com.tr | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщают турецкие СМИ, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить защитника Николаса Ломбертса в «Галатасарай».

По информации источника, румынский специалист позволил 31-летнему футболисту вести переговоры с турецким клубом.

Отмечается, что игроку и «Галатасараю» еще только предстоит договориться о контракте.

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