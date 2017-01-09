Луческу не против перехода Ломбертса в «Галатасарай»

Как сообщают турецкие СМИ, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить защитника Николаса Ломбертса в «Галатасарай».

По информации источника, румынский специалист позволил 31-летнему футболисту вести переговоры с турецким клубом.

Отмечается, что игроку и «Галатасараю» еще только предстоит договориться о контракте.