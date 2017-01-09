Колосков: «Хотим иметь в финальной части Мундиалей Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков с изрядной долей скептицизма относится к идее об увеличении количества стран-участниц на чемпионатах мира:

«Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд? США и Китай? Это только два „монстра“. Но даже им придется строить стадионы.

Проведение чемпионата в нескольких странах? Уже решено, что в 2020 году пройдет нечто непонятное, что я даже чемпионатом Европы назвать не могу. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого! Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится.

На первом месте, все-таки, должен быть футбол. Добавляются 16 сборных, которым надо платить премиальные, обеспечивать проживание и безопасность. Учли ли все это при подсчетах или прикинули только собственную прибыль? Как знать, возможно, она на поверку и несущественна в масштабах ФИФА.

Давно говорил: надо наложить в ФИФА табу на всякие структурные изменения сроком на восемь лет. Следует уделять первостепенное внимание действительно развитию футбола, а не бесконечному реформированию».