Моуриньо: «Возможно, Рэшфорд сможет опередить Руни по количеству голов за МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что нападающему «красных дьяволов» Маркусу Рэшфорду по силам обойти капитана команды Уэйна Руни по количеству голов за клуб:

«Сможет ли кто-нибудь опередить Руни по количеству голов за клуб? Маркус Рэшфорд, ему 19. Если он будет играть за МЮ до окончания карьеры, то, возможно, сможет сделать это.

Но Руни забил много мячей. Это очень сложно сделать, особенно в современном футболе. Кто знает, побьют ли эти цифры».

Напомним, что накануне Руни забил свой 249 мяч в футболке МЮ и догнал легендарного Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров манкунианского клуба.