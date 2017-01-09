Пике - Тебасу о судействе: «Ты это видел? Да, ты!»
Матч: Вильярреал1 : 1Барселона
Сегодня, 11:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, раздосадованный судейством в матче 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (1:1), попытался высказать свои претензии президенту лиги.
После финального свистка Пике поспешил покинуть поле, однако остановился у входа в подтрибунное помещение, показал пальцем в сторону президентской ложи, где находился глава Ла Лиги Хавьер Тебас, и прокричал следующее:
«Ты это видел? Да, ты!»
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PS.
С Вильярреалом игра, а не Эспаньолом (ошибка)
PS.
С Вильярреалом игра, а не Эспаньолом (ошибка)
Пенки за игру спиной, за игру головой, пенки когда игрок Реала толкает игрока Реала
Пенки за игру спиной, за игру головой, пенки когда игрок Реала толкает игрока Реала
Не боится Мадридской мафии
Вот тебе статистика Ла Лиги за последние 3 сезона:
1. Сезон 13\14 Барса-12, Реал-6.
2. Сезон 14\15 Барса-7, Реал-13.
3. Сезон 15\16 Барса-19, Реал-9.
Итого: Барса-38, Реал-28.
Убрали бы его из состава этого великого клуба. Позорит ведь.
О чем тут говорить. Барса самый скандальный клуб, единственный игрок который достоин уважения это Иниеста.
В данном случае, поговорка про бревно в своем глазу очень подходит)
Постоянно поют о каком то судействе в пользу Реала, а то что в каждой игре у соперников барсы удаляют игроков, не замечают, то же и про пенальти.
ПыСы хотели там в чемп Франции депортироваться, так вперед) ЛаЛига почище станет.
Его нужно дисквалифицировать на месяц.
Да и то, если официально принесет извинения.
Речь не о трофеях, а о том как позорно 8 лет судья тащят Реал