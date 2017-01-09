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Пике - Тебасу о судействе: «Ты это видел? Да, ты!»

Матч: ВильярреалВильярреал1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Пике Жерар
Сегодня, 11:17 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, раздосадованный судейством в матче 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (1:1), попытался высказать свои претензии президенту лиги.

После финального свистка Пике поспешил покинуть поле, однако остановился у входа в подтрибунное помещение, показал пальцем в сторону президентской ложи, где находился глава Ла Лиги Хавьер Тебас, и прокричал следующее:

«Ты это видел? Да, ты!»

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