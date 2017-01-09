Пике - Тебасу о судействе: «Ты это видел? Да, ты!»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, раздосадованный судейством в матче 17-го тура Примеры против «Вильярреала» (1:1), попытался высказать свои претензии президенту лиги.

После финального свистка Пике поспешил покинуть поле, однако остановился у входа в подтрибунное помещение, показал пальцем в сторону президентской ложи, где находился глава Ла Лиги Хавьер Тебас, и прокричал следующее:

«Ты это видел? Да, ты!»