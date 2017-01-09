Рейтинг@Mail.ru

Ева Лонгория будет ведущей церемонии вручения наград ФИФА

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 11:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Ведущей церемонии ФИФА, посвященной награждению лучшего футболиста 2016 года по версии организации, которая состоится сегодня в Цюрихе, будет известная американская актриса Ева Лонгория.

Помогать ей будет популярный немецкий телеведущий Марко Шерил.

Напомним, что на награду претендует трио нападающих: Криштиану Роналду («Реал»/сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона»/сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико»/сборная Франции).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:17 Видео Пике - Тебасу о судействе: «Ты это видел? Да, ты!» 57
08:43 «Ювентус» обновил рекорд Серии А по количеству побед подряд в домашних матчах 4
08:09 Во вторник ФИФА объявит об увеличении количества стран-участниц на Мундиалях 32
00:38 Видео «Ювентус» разгромил «Болонью» 25
00:35 Видео «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом» 450
Вчера
22:11 «Ювентус» - «Болонья»: стартовые составы 20
22:01 «Вильярреал» - «Барселона»: стартовые составы 28
21:56 Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри» 34
21:22 Фото Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании 8
20:49 Видео «Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии 37
все материалы по этой теме
Турниры