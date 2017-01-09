Ева Лонгория будет ведущей церемонии вручения наград ФИФА
Сегодня, 11:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Ведущей церемонии ФИФА, посвященной награждению лучшего футболиста 2016 года по версии организации, которая состоится сегодня в Цюрихе, будет известная американская актриса Ева Лонгория.
Помогать ей будет популярный немецкий телеведущий Марко Шерил.
Напомним, что на награду претендует трио нападающих: Криштиану Роналду («Реал»/сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона»/сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико»/сборная Франции).
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