Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло сейчас находится в Санкт-Петербурге, где проходит медобследование перед переходом в «Зенит».

Если хавбек успешно пройдет медосмотр, то заключит контракт с клубом с берегов Невы, после чего отправится в составе «сине-бело-голубых» на подготовительный сбор, который пройдет в ОАЭ.

Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов выразился о французе в не самом лицеприятном ключе.