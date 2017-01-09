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Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Молло Йоан
Сегодня, 11:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло сейчас находится в Санкт-Петербурге, где проходит медобследование перед переходом в «Зенит».

Если хавбек успешно пройдет медосмотр, то заключит контракт с клубом с берегов Невы, после чего отправится в составе «сине-бело-голубых» на подготовительный сбор, который пройдет в ОАЭ.

Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов выразился о французе в не самом лицеприятном ключе.

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