Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Зенит, Молло Йоан
Сегодня, 11:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло сейчас находится в Санкт-Петербурге, где проходит медобследование перед переходом в «Зенит».
Если хавбек успешно пройдет медосмотр, то заключит контракт с клубом с берегов Невы, после чего отправится в составе «сине-бело-голубых» на подготовительный сбор, который пройдет в ОАЭ.
Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов выразился о французе в не самом лицеприятном ключе.
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Надо же как то бабло за халка отмывать)!!