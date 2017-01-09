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Конте: «Будущее Терри? Такие решения должен принимать клуб, а не я один»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио , Терри Джон
Сегодня, 11:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте затрудняется сказать, где продолжит карьеру капитан команды Джон Терри, контракт которого с «синими» рассчитан до конца сезона, и продолжит ли он ее вообще:

«Будущее Терри? Сейчас январь. Такие решения должен принимать клуб, а не я один.

Я доволен Джоном, ведь он показал себя настоящим профессионалом, когда я просил его играть, а также когда не просил.

Он мне очень помогает в раздевалке. Это хороший игрок, но самое главное - хороший человек».

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