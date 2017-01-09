Конте: «Будущее Терри? Такие решения должен принимать клуб, а не я один»
Сегодня, 11:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Челси» Антонио Конте затрудняется сказать, где продолжит карьеру капитан команды Джон Терри, контракт которого с «синими» рассчитан до конца сезона, и продолжит ли он ее вообще:
«Будущее Терри? Сейчас январь. Такие решения должен принимать клуб, а не я один.
Я доволен Джоном, ведь он показал себя настоящим профессионалом, когда я просил его играть, а также когда не просил.
Он мне очень помогает в раздевалке. Это хороший игрок, но самое главное - хороший человек».
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Он уже не соответствует уровню лондонского клуба.
Куда дальше пусть сам решает - в Китай или еще куда-нибудь.