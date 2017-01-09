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Ниасс может сменить «Эвертон» на «Халл Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Халл Сити, Ниасс Умар
Сегодня, 12:12 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, который нынче числится в «Эвертоне», хотя и не получает игровую практику в мерсисайдском клубе, может продолжить карьеру в «Халл Сити». 

По информации источника, «тигры» намерены арендовать 26-летнего сенегальца.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован ЦСКА.

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