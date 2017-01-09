Ниасс может сменить «Эвертон» на «Халл Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Халл Сити, Ниасс Умар
Сегодня, 12:12 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, который нынче числится в «Эвертоне», хотя и не получает игровую практику в мерсисайдском клубе, может продолжить карьеру в «Халл Сити».
По информации источника, «тигры» намерены арендовать 26-летнего сенегальца.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован ЦСКА.
Другие материалы по теме:
10:38 Слухи МЮ претендует на хавбека «Монако» Бакайоко 2
00:56 Слухи Ракитич очень близок к переходу в «Манчестер Сити» 19
Вчера
23:44 Слухи Луческу нужен полузащитник «Вииторула» Марин 62
17:17 Слухи «Ливерпуль» хочет за Сако больше 20 млн фунтов 4
16:55 Слухи «Рома» и «Фиорентина» могут обменяться игроками 3
15:42 Слухи «Барселона» может побороться за Алли 20
Или войдите через