Ниасс может сменить «Эвертон» на «Халл Сити»

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, который нынче числится в «Эвертоне», хотя и не получает игровую практику в мерсисайдском клубе, может продолжить карьеру в «Халл Сити».

По информации источника, «тигры» намерены арендовать 26-летнего сенегальца.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован ЦСКА.