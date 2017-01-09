Чичарито: «Я бы хотел и дальше играть в Бундеслиге»

Нападающий «Байера» Чичарито не хотел бы менять клубную прописку в январе:

«Почему мне хотелось бы остаться в Бундеслиге? Потому что здесь я хорошо себя чувствую, здесь я счастлив.

Я многому научился в Бундеслиге и как игрок, и как мужчина.

Мне нравится выступать в Лиге чемпионов, к счастью, „Байер“ постоянно принимает участие в этом турнире. Надеюсь, что и по результатам этого сезона мы пробьемся туда».

Ранее сообщалось, что на Чичарито претендует «Челси».