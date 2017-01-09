Рикарду Карвалью - игрок «Шанхай СИПГ»
Сегодня, 13:10 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь
Португальский защитник Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Поднебесной.
38-летний футболист заключил контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ». Подробности соглашения не уточняются.
Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.
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