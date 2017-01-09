Рикарду Карвалью - игрок «Шанхай СИПГ»

Португальский защитник Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Поднебесной.

38-летний футболист заключил контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ». Подробности соглашения не уточняются.

Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.