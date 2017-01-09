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Рикарду Карвалью - игрок «Шанхай СИПГ»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферы, Шанхай СИПГ, Карвалью Рикарду
Сегодня, 13:10 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Антон Белюсь

Португальский защитник Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Поднебесной.

38-летний футболист заключил контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ». Подробности соглашения не уточняются.

Последним клубом Карвалью был «Монако», который он покинул свободным агентом прошлым летом.

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