Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал жертвой ограбления.

Сообщается, что злоумышленники установили слежку за домом 25-летнего бразильца и ждали момента, когда Фирмино и его семьи не будет дома, после чего похитили драгоценности и вещи на сумму в 70 тысяч фунтов.

По информации источника, это был не первый случай, когда игрока пытались ограбить.

Ранее жертвой преступников стал легендарный бразильский нападающий Ромарио.