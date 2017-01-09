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Фирмино стал жертвой ограбления

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Происшествия, Ливерпуль, Фирмино Роберто
Сегодня, 13:19 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал жертвой ограбления.

Сообщается, что злоумышленники установили слежку за домом 25-летнего бразильца и ждали момента, когда Фирмино и его семьи не будет дома, после чего похитили драгоценности и вещи на сумму в 70 тысяч фунтов.

По информации источника, это был не первый случай, когда игрока пытались ограбить.

Ранее жертвой преступников стал легендарный бразильский нападающий Ромарио.

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