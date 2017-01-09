Фирмино стал жертвой ограбления
Сегодня, 13:19 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал жертвой ограбления.
Сообщается, что злоумышленники установили слежку за домом 25-летнего бразильца и ждали момента, когда Фирмино и его семьи не будет дома, после чего похитили драгоценности и вещи на сумму в 70 тысяч фунтов.
По информации источника, это был не первый случай, когда игрока пытались ограбить.
Ранее жертвой преступников стал легендарный бразильский нападающий Ромарио.
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