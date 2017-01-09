Нтеп перешёл из «Ренна» в «Вольфсбург»

Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что полузащитник «Ренна» Поль-Жорж Нтеп, как и ожидалось, перешел в стан «волков».

24-летний хавбек заключил с немецким клубом контракт, рассчитанный 2021 года.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в прессе писали о 8.5 млн евро.