Нтеп перешёл из «Ренна» в «Вольфсбург»
Сегодня, 13:28 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что полузащитник «Ренна» Поль-Жорж Нтеп, как и ожидалось, перешел в стан «волков».
24-летний хавбек заключил с немецким клубом контракт, рассчитанный 2021 года.
Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в прессе писали о 8.5 млн евро.
Другие материалы по теме:
13:10 Фото Рикарду Карвалью - игрок «Шанхай СИПГ» 7
Вчера
17:07 Официально «Палмейрас» подтвердил переход Мело 3
07 января 2017
09:44 Официально Казим-Ричардс перешёл в «Коринтианс» 5
06 января 2017
15:36 Официально «Халл» выкупил Хенриксена у «Алкмара» 1
09:31 Официально Фото Оби Микел - игрок «Тяньцзинь Тэда» 22
04:20 Официально Фото Брат Вейналдума стал игроком «Филадельфии» 0
05 января 2017
22:48 Официально Фото «Вольфсбург» объявил о подписании хавбека «Майнца» Малли 2
Или войдите через