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Нтеп перешёл из «Ренна» в «Вольфсбург»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вольфсбург, Ренн, Нтеп Поль-Жорж
Сегодня, 13:28 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что полузащитник «Ренна» Поль-Жорж Нтеп, как и ожидалось, перешел в стан «волков».

24-летний хавбек заключил с немецким клубом контракт, рассчитанный 2021 года.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее в прессе писали о 8.5 млн евро.

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