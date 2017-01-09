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Агент: «У Бакки есть лишь одно желание: играть за „Милан“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Бакка Карлос
Сегодня, 13:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Агент нападающего «Милана» Карлоса Бакки дал понять, что колумбиец не будет менять клубную прописку в нынешнее трансферное окно:

«Я общаюсь с Карлосом каждый день. Вчера он был очень счастлив, что и понятно. Мы оба сохраняли спокойствие, так как знали, что вскоре он вновь начнет забивать важные мячи.

Бакка счастлив в „Милане“, а клуб доволен его выступлениями, Карлосу нет смысла куда-то уходить.

Интерес к нему проявляют многие команды. Китайские клубы предлагали ему большие деньги, но у моего клиента есть лишь одно желание: играть за „Милан“. Он счастлив играть в футболке „россонери“».

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