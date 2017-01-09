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Дрогба: «Надеюсь, что сдержу обещание и вернусь в „Марсель“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Марсель, Дрогба Дидье
Сегодня, 13:47 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Марселя» Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, не исключает, что может вернуться во Францию:

«Вернусь ли я в „Марсель“? Этот вопрос мне задают последние 12 лет. Но каждый раз, когда я на него отвечаю, люди говорят: „Он только болтает, но не возвращается“. Но все зависит не только от меня.

Надеюсь, что однажды я смогу сдержать обещание. Это вполне реально, надо лишь провести переговоры. Но я не буду кричать с крыш домов о том, что это обязательно случится».

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