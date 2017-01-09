Дрогба: «Надеюсь, что сдержу обещание и вернусь в „Марсель“»

Бывший нападающий «Марселя» Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, не исключает, что может вернуться во Францию:

«Вернусь ли я в „Марсель“? Этот вопрос мне задают последние 12 лет. Но каждый раз, когда я на него отвечаю, люди говорят: „Он только болтает, но не возвращается“. Но все зависит не только от меня.

Надеюсь, что однажды я смогу сдержать обещание. Это вполне реально, надо лишь провести переговоры. Но я не буду кричать с крыш домов о том, что это обязательно случится».