Жирков: «Отрыв в чемпионате – всего пять очков, он отыгрывается»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем состоянии и дал понять, что «сине-бело-голубые» намерены выиграть чемпионат России, где они пока отстают от «Спартака» на 5 очков:

«У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга. Надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

Какие цели ставит перед собой „Зенит“? Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается.

Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

Грядущее противостояние с „Андерлехтом“ в Лиге Европы? В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов».