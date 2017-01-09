Рейтинг@Mail.ru

Жирков: «Отрыв в чемпионате – всего пять очков, он отыгрывается»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Жирков Юрий
Сегодня, 13:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем состоянии и дал понять, что «сине-бело-голубые» намерены выиграть чемпионат России, где они пока отстают от «Спартака» на 5 очков:

«У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга. Надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

Какие цели ставит перед собой „Зенит“? Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой – всего пять очков, и это отыгрывается.

Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

Грядущее противостояние с „Андерлехтом“ в Лиге Европы? В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:57 Колосков: «Хотим иметь в финальной части Мундиалей Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!» 18
Вчера
19:26 Григорий Иванов: «РФПЛ следует расширить до 18 команд» 38
07 января 2017
23:45 Фото Кадиев: «Считаю, что Керимова всё это время нагло обманывали в „Анжи“» 82
11:41 Рейнгольд: «В РФПЛ не должно быть команд из Сибири и Урала» 413
06 января 2017
18:41 Мутко: «С кандидатурой нового тренера молодёжной сборной определимся до конца января» 15
12:50 Червиченко: «История с Самедовым снова доказала, что трансферы любят тишину» 21
10:12 Ловчев: «Луис Адриано - хорошее приобретение» 46
01:01 Григорян: «Отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звёздам» 15
05 января 2017
19:12 Агент Боли: «ЦСКА не вступал с нами в серьёзные переговоры» 26
Вадим Багров
Будущее РФПЛ. Сокращать или расширять?
Гинер и Галицкий выступают за новых участников чемпионата, но многие против. «Соккер.ру» перечисляет аргументы сторонников сокращения и расширения чемпионата.
Комментариев: 98
все материалы по этой теме
Турниры