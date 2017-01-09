Суарес: «В матче с „Атлетиком“ нужно с первой минуты взяться за дело, чтобы пройти дальше»
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Суарес Луис, Барселона -:- Атлетик, Вильярреал 1:1 Барселона
Сегодня, 14:17 | Источник: Nation.co.ke | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью с «Вильярреалом» в матче 17-го тура Ла Лиги и отметил, что «блаугранас» должны проходить «Атлетик» в Кубке Испании, несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала:
«Мы знаем, что „Барселона“ обязана сражаться за все трофеи.
Теперь нам нужно думать лишь об игре Кубка Испании, которая состоится в среду. Нам нужно будет выйти на поле и с первой минуты взяться за дело, чтобы выиграть и пройти дальше.
С „Вильярреалом“ же тяжело играть на выезде. У нас были шансы во втором тайме, но мы не могли ими воспользоваться, пока Месси не сравнял счет.
Мы позволили двум очкам ускользнуть от нас, но мы должны продолжать усердно работать».
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