Суарес: «В матче с „Атлетиком“ нужно с первой минуты взяться за дело, чтобы пройти дальше»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничью с «Вильярреалом» в матче 17-го тура Ла Лиги и отметил, что «блаугранас» должны проходить «Атлетик» в Кубке Испании, несмотря на поражение в первом матче 1/8 финала:

«Мы знаем, что „Барселона“ обязана сражаться за все трофеи.

Теперь нам нужно думать лишь об игре Кубка Испании, которая состоится в среду. Нам нужно будет выйти на поле и с первой минуты взяться за дело, чтобы выиграть и пройти дальше.

С „Вильярреалом“ же тяжело играть на выезде. У нас были шансы во втором тайме, но мы не могли ими воспользоваться, пока Месси не сравнял счет.

Мы позволили двум очкам ускользнуть от нас, но мы должны продолжать усердно работать».