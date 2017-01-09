Футбольный агент Константин Сарсания не уверен, что полузащитник Йоан Молло сможет заиграть в «Зените» в случае своего перехода в стан «сине-бело-голубых» из «Крыльев Советов»:

«В принципе игрок квалифицированный: может создать остроту впереди. Но у него иногда хромает игровая дисциплина: может не добежать или сотворить еще что-то подобное. Зачем он команде, мне пока сложно сказать, надо спросить у Мирчи Луческу. Может быть, он считает, что на данный момент нет игроков, которые могут сильно сыграть индивидуально; может быть, он хочет что-то перестроить.

Интересный выбор, потому что в принципе человек даже в „Сент-Этьене“ не всегда играл, а Самара есть Самара. В общем, игрок интересный, но впишется ли он в команду - большой вопрос».