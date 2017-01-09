Сарсания: «Впишется ли Молло в игру „Зенита“ - большой вопрос»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Сарсания Константин , Молло Йоан
Сегодня, 14:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Футбольный агент Константин Сарсания не уверен, что полузащитник Йоан Молло сможет заиграть в «Зените» в случае своего перехода в стан «сине-бело-голубых» из «Крыльев Советов»:
«В принципе игрок квалифицированный: может создать остроту впереди. Но у него иногда хромает игровая дисциплина: может не добежать или сотворить еще что-то подобное. Зачем он команде, мне пока сложно сказать, надо спросить у Мирчи Луческу. Может быть, он считает, что на данный момент нет игроков, которые могут сильно сыграть индивидуально; может быть, он хочет что-то перестроить.
Интересный выбор, потому что в принципе человек даже в „Сент-Этьене“ не всегда играл, а Самара есть Самара. В общем, игрок интересный, но впишется ли он в команду - большой вопрос».
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А там либо Луческу волшебный пендель получит, либо Зенит Дзюбой станет.
Да тебя никто и не спрашивает.
За такие бабки впишется куда угодно,хоть в "Чёрный квадрат" Малевича.