Кокорин: «Сейчас бы не поехал в Китай»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, что игроки «сине-бело-голубых» уже вышли из отпуска, а также прокомментировал решение бывшего хавбека команды Акселя Витселя продолжить карьеру в Китае:

«Обсуждали ли будущего соперника по Лиге Европы „Андерлехт“? Еще нет, конечно. Только собираемся, проходим медобследование. Все тесты сдал хорошо, проблем нет. Ни тренера, ни новичков „Зенита“ еще пока не видели. Хотя Цаллагова я и так хорошо знаю. С ним точно проблем в общении не будет.

Насколько изменит игру команды уход Акселя Витселя? Тяжело ответить на этот вопрос, лучше об этом скажет тренер. Естественно, все знают, что Витсель классный футболист, европейского уровня. Он провел здесь много лет. Теперь желаю ему удачи в новой команде. Все знали, что он хочет уйти. Он честно сказал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться. Поехал бы я в Китай? Нет, сейчас бы не поехал».