Де Бур: «Не думаю, что работа в „Интере“ подмочила мою репутацию»
Сегодня, 14:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Интера» Франк де Бур рассказал о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности:
«Работа в „Интере“ отняла у меня много сил: три месяца показались годом.
Я получил предложение возглавить „нерадзурри“ за 10 дней до старта сезона, также возникли сложности из-за языкового барьера. Было тяжело.
Не боюсь ли я, что работа в „Интере“ подмочила мою репутацию? Вовсе нет. Не думаю, что мое имя пострадало. Через два дня после ухода из „Интера“ я получил несколько предложений, но решил для себя, что вернусь к работе со следующего сезона. Мной интересуется 4 или 5 клубов, но я взял время на раздумье. Думаю, буду ждать до мая».
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