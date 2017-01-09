Де Бур: «Не думаю, что работа в „Интере“ подмочила мою репутацию»

Экс-наставник «Интера» Франк де Бур рассказал о том, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности:

«Работа в „Интере“ отняла у меня много сил: три месяца показались годом.

Я получил предложение возглавить „нерадзурри“ за 10 дней до старта сезона, также возникли сложности из-за языкового барьера. Было тяжело.

Не боюсь ли я, что работа в „Интере“ подмочила мою репутацию? Вовсе нет. Не думаю, что мое имя пострадало. Через два дня после ухода из „Интера“ я получил несколько предложений, но решил для себя, что вернусь к работе со следующего сезона. Мной интересуется 4 или 5 клубов, но я взял время на раздумье. Думаю, буду ждать до мая».