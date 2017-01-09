«Зенит» предложил Тимощуку стать помощником Луческу и контракт на 1.5 года
Сегодня, 15:08 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук может вернуться в клуб в качестве помощника главного тренера команды Мирчи Луческу.
Сообщается, что стороны ведут переговоры, однако пока не могут договориться о сроке контракта: «сине-бело-голубые» предлагают 37-летнему украинцу сотрудничество на полтора года, сам же Тимощук хочет контракт на более длительный срок.
При этом не исключено, что стороны сойдутся на условиях клуба.
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P.S. А потом может главным в Уфу позовут.
Цыган его плохому не научит.
Может показать как Зенит уходит в небо или научит рапсодии "Ромалы, я варю свои чувалы".