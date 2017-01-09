«Зенит» предложил Тимощуку стать помощником Луческу и контракт на 1.5 года

По информации источника, бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук может вернуться в клуб в качестве помощника главного тренера команды Мирчи Луческу.

Сообщается, что стороны ведут переговоры, однако пока не могут договориться о сроке контракта: «сине-бело-голубые» предлагают 37-летнему украинцу сотрудничество на полтора года, сам же Тимощук хочет контракт на более длительный срок.

При этом не исключено, что стороны сойдутся на условиях клуба.