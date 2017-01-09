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Тарасов: «Самедов? Думаю, руководство „Локомотива“ знает, что делает»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Тарасов Дмитрий, Самедов Александр
Сегодня, 15:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ожидаемое расставание «железнодорожников» с хавбеком Александром Самедовым

«Что касается потери Самедова, то футбол – это жизнь. Здесь бывают и потери, и приобретения. Саше желаю удачи и всего хорошего в карьере.

Думаю, руководство знает, что делает, и приобретет каких-то игроков».

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