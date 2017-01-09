Тарасов: «Самедов? Думаю, руководство „Локомотива“ знает, что делает»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ожидаемое расставание «железнодорожников» с хавбеком Александром Самедовым.

«Что касается потери Самедова, то футбол – это жизнь. Здесь бывают и потери, и приобретения. Саше желаю удачи и всего хорошего в карьере.

Думаю, руководство знает, что делает, и приобретет каких-то игроков».