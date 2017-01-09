Халилович - в сфере трансферных интересов «Ромы»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Гамбург, Рома, Халилович Ален
Сегодня, 15:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Рома» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича.
После перехода в немецкий клуб хорватский хавбек так и не сумел заявить о себе в Бундеслиге, лишь однажды появившись в стартовом составе «динозавров» в матчах чемпионата Германии.
По информации источника, Халилович может стать альтернативным вариантом для римского клуба, если «волкам» не удастся подписать вингера «Вест Хэма» Софиана Фигули.
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