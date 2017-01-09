Халилович - в сфере трансферных интересов «Ромы»

«Рома» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Гамбурга» Алена Халиловича.

После перехода в немецкий клуб хорватский хавбек так и не сумел заявить о себе в Бундеслиге, лишь однажды появившись в стартовом составе «динозавров» в матчах чемпионата Германии.

По информации источника, Халилович может стать альтернативным вариантом для римского клуба, если «волкам» не удастся подписать вингера «Вест Хэма» Софиана Фигули.